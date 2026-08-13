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Общество

Суд заочно избрал меру пресечения журналисту Фишману

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Фишмана
Евгений Одиноков/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Таганский районный суд города Москвы 13 августа 2026 года избрал в отношении Фишмана Михаила Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что арест вступит в силу с момента экстрадиции журналиста или его задержания на территории России. Фишмана обвинили в участии в деятельности нежелательной организации.

Фишмана внесли в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Также в список попали игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), философ Рубен Апресян (признан в РФ иностранным агентом) и общественный деятель Ростислав Моргузалов (признан в РФ иностранным агентом).

11 августа Таганский суд Москвы назначил штраф экс-радиоведущей «Эха Москвы» Ирине Баблоян (признана в РФ иностранным агентом) за публикации в социальных сетях без маркировки иностранного агента. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. руб.

Ранее Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишили статуса налогового резидента России.

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