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Общество

В Чувашии проглоченная зубочистка проткнула мужчине кишечник

В Чебоксарах хирурги спасли мужчину, проглотившего зубочистку
Global Look Press

В Чебоксарах хирурги спасли 37-летнего мужчину, который проглотил зубочистку, инородное тело пронзило стенку кишечника. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Пациент обратился в Центральную городскую больницу с острой болью в животе и высокой температурой, обезболивающие ему не помогали. Врачи направили мужчину на обследование, во время эндоскопии врач обнаружил инородное тело, проткнувшее стенку 12-перстной кишки.

Пациента экстренно перевели в Больницу скорой медицинской помощи, где хирурги извлекли деревянную зубочистку и устранили угрозу для жизни.

До этого в Красногорске 19-летняя девушка случайно проглотила иглу во время шитья. Эндоскописты аккуратно удалили опасный предмет из желудка, не допустив осложнений.

Ранее в Ингушетии ребенок проглотил пчелу и попал в реанимацию.

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