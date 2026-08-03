В Англии семья 14 лет судилась с соседями из-за 15 см земли и потеряла сотни тысяч фунтов

В Англии семья 14 лет судилась с соседями из-за 15 см земли и потеряли сотни тысяч фунтов, пишет Daily Mail.

Суд в Великобритании поставил точку в многолетнем конфликте между двумя соседскими семьями из графства Эссекс. Филип и Дениз Нью проиграли апелляцию по делу о заборе, который оказался установлен примерно на 15 сантиметров за границей участка соседей, и теперь их судебные расходы превысят £150 тысяч.

Конфликт между семьями Нью и Гибсон начался еще в 2012 году после замены секций общего забора. Позже независимый геодезист определил официальную границу участков, однако семья Нью не согласилась с выводами и инициировала судебное разбирательство.

Во время конфликта cемейство Нью также убрали декоративную фигурку белки со столба между участками. По словам соседей, украшение находилось там около 40 лет и имело для семьи большую сентиментальную ценность. Кроме того, Филип разместил в соцсетях песни с оскорбительными текстами, которые суд признал направленными против соседей, включая насмешки над инвалидностью Стива Гибсона.

Пытаясь оспорить решение, супруги обратились в Высокий суд. Судья лишь незначительно сократил размер компенсации — примерно на £700, однако признал, что по существу дела победителями остаются Гибсоны. В результате семье Нью предстоит дополнительно оплатить около 19 тысяч фунтов судебных расходов по апелляции.

Суд отметил, что сам спор касался всего нескольких дюймов земли, однако многолетний конфликт сопровождался оскорбительным поведением, удалением памятного украшения и публикацией унижающих соседей материалов в интернете, что значительно усугубило последствия дела.

Ранее распиленное пополам дерево из-за соседского спора стало местной достопримечательностью.