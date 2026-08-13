Более половины россиян ищут у себя болезни, которых нет

KP.RU: 61% россиян иногда ищут у себя болезни, которых на самом деле нет

Более половины россиян из-за мнительности склонны пытаться обнаружить у себя болезни, которых на самом деле у них нет. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 61% респондентов иногда ищут у себя отсутствующие болезни. При этом 33% россиян признались, что являются очень мнительными людьми и постоянно пытаются диагностировать у себя те или иные проблемы со здоровьем. По словам опрошенных, они иногда ищут симптомы в интернете или обсуждают свое состояние с искусственным интеллектом. Они делают это несмотря на то, что зачастую от этого становится даже хуже.

Другие 28% респондентов рассказали, что делают так не постоянно, а только несколько раз надумывали себе болезни. Столкнувшиеся с таким опытом участники опроса признались, что теперь стараются не надумывать, поскольку такой подход к своему состоянию лишь отнимает силы и, нервы и вызывает тревожность, не помогая при этом сохранить физическое здоровье.

Однако еще 37% опрошенных россиян заявили, что никогда не пытаются выявить у себя какие-либо болезни. Часть этих опрошенных отметили, что порой даже стараются игнорировать наличие реальных симптомов, чтобы избежать похода к врачу и необходимости принимать лекарственные средства.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

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