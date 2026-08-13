Жена пытала мужа за скупость оголенными проводами, прикладывая их к его гениталиям

Индианка пытала мужа за скупость проводами, а затем расправилась с ним

В Индии жена пытала мужа оголенными проводами, прикладывая их к его гениталиям, а затем расправилась с ним с помощью любовника, пишет The Times of India.

Женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила мужа без признаков жизни в разгромленном доме. Она рассказала, что ночью внутрь проникли неизвестные, однако следователи заметили несостыковки: беспорядок мог быть создан намеренно, а камеры наблюдения зафиксировали подозрительную активность возле дома.

После допроса женщина призналась, что состояла в отношениях с другим мужчиной и договорилась с ним избавиться от супруга. Поводом для этого стало то, что муж индианки был слишком скуп по отношению к ней.

По данным офицеров, женщина пообещала подельнику $5000 и финансовую поддержку в будущем, если тот согласится пойти с ней на преступление.

Кроме того, во время обследования тела жертвы, врачи сделали вывод, что мужчину пытали оголенными проводами, прикладывая их к его гениталиям.

Ранее сообщалось, что мужчина женился на 25 девушках, используя поддельные паспорта.