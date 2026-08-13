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Общество

В Приморье дачник попал в реанимацию после укуса шершня

В Приморье врачи спасли мужчину после укуса шершня
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Дальнегорске медики оказали помощь дачнику, который потерял сознание после укуса шершня на участке. Об этом сообщает Минздрав Приморского края.

44-летний мужчина отдыхал с родственниками, когда его ужалил шершень. Через несколько минут после укуса приморец потерял сознание, его брат вызвал скорую помощь. Прибывший фельдшер диагностировал анафилактический шок, обеспечил проходимость дыхательных путей, ввел адреналин и подключил кислород.

Всю дорогу до больницы медик продолжал мониторить состояние пациента и вводить необходимые препараты. В реанимации мужчине оказали комплексную помощь, осложнений удалось избежать. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он восстанавливается.

До этого во Владивостоке врачи спасли пенсионера, который закрыл собой внука от роя ос в лесу и попал в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в больницу в состоянии анафилактического шока с критически низким давлением.

Ранее в Ингушетии ребенок проглотил пчелу и попал в реанимацию.

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