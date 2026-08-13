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Общество

В Ессентуках вор спрятался за холодильник в магазине и вынес технику на 7,4 млн рублей

На Ставрополье вор спрятался в подсобке магазина и украл технику на миллионы

В Ставропольском крае полицейские задержали 34-летнего мужчину, который спрятался в подсобке магазина цифровой техники, дождался ночи и вынес смартфоны, планшеты и комплектующие на 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

В полицию обратился представитель крупного сетевого магазина и сообщил о краже техники. Изучив записи с камер, оперативники выяснили, что днем в магазин зашел покупатель, выбрал момент, когда никто не видит, и спрятался в подсобке за холодильником.

Дождавшись закрытия торговой точки, мужчина вышел из укрытия, прошелся по торговому залу и складу, собрал с витрин и стеллажей смартфоны, планшеты, смарт-часы и компьютерные комплектующие, сложил все в три больших мусорных пакета и через служебный выход покинул магазин. Правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Фигурант, ранее судимый житель соседнего региона, сознался в содеянном. Сейчас полиция выясняет, куда он сбыл похищенное, и проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиянин ограбил магазин ради бананов.

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