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Общество

В Южной Корее картофель варится в земле из-за рекордной жары

Южнокорейские фермеры жалуются, что картофель варится в земле из-за жары
Midhat/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее картофель варится в земле из-за рекордной жары, пишет The Guardian.

Фермеры Южной Кореи столкнулись с массовой гибелью урожая из-за аномальной жары, которая в некоторых районах буквально превратила почву в «духовку».

Фермер Ли Сан Хек из уезда Янгу рассказал, что всего за неделю его урожай картофеля оказался практически полностью уничтожен. Еще недавно растения выглядели нормально, однако после нескольких дней экстремальной жары картофель под землей стал мягким и начал разваливаться.

«Он стал как вареный картофель. И это происходит не на одном или двух полях», — жалуется фермер.

Пострадали и другие культуры. В Кванджу фермер Хон Кен Хи рассказал, что выращивает арбузы около 50 лет, но никогда не сталкивался с подобным. Плоды, которые еще несколько дней назад были сладкими и пригодными для продажи, буквально за ночь начали превращаться в кашу.

У производителей клубники жара уничтожила рассаду, которую выращивали несколько месяцев. При этом часть фермеров не сможет получить страховые выплаты, поскольку существующая система страхования покрывает далеко не все культуры и виды ущерба.

Ранее в Корее на фоне аномальной жары появилось приложение для построения маршрутов через тень.

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