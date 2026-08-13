В России заявили, что вакцина от коронавируса не приводит к выкидышам

Гинеколог Ерофеева: в РФ нет данных о том, что вакцина от COVID-19 приводит к выкидышам

Американский сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что вакцина от COVID-19, введенная женщинам на ранних сроках беременности, привела к 82% выкидышей. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева объяснила «Газете.Ru», что заявление политика было политическим, а исследований, которые бы сообщали об увеличении числа прерываний беременности на фоне использования вакцин, она не встречала.

«Речь шла о тех вакцинах, так называемых мРНК, которые в основном использовались в западных странах. Я не встречала информации о том, что было резко увеличено число прерываний беременности на фоне использования этих вакцин. Однако сама пандемия и сам ковид, поскольку вирус поражает паренхиматозные органы, мог быть первопричиной для развития тяжелых осложнений в процессе беременности. И в частности это могло быть связано с повышением уровня прерывания беременности», — сказала она.

Ерофеева добавила, что российская вакцина «Спутник V» тоже, по известным данным, не влияла на течение беременности.

«У нас данных о том, что повысилось число прерываний, не публиковалось. Я думаю, что все еще идет процесс анализа того, как действует вакцинация, которую Российская Федерация и ряд других стран прошли благодаря созданию вакцины «Спутник V». Если бы были такие данные, они, без сомнения, уже давно получили бы открытое обсуждение в кругу специалистов, и вряд ли так широко вакцинация «Спутником» использовалась бы во время пандемии. «Спутник V» — это векторная вакцина, она имеет совершенно другой принцип, нежели вакцины мРНК, которые использовались в западном мире», — добавила она.

13 августа издание Independent сообщило, что сенатор от Техаса Тед Круз и конгрессмен от Мичигана Лиза Макклейн подверглись критике за распространение ложного утверждения о том, что вакцина от Covid-19, введенная женщинам на ранних сроках беременности, привела к 82% выкидышей. Круз сделал это заявление в посте на платформе X, продвигая новый эпизод своего подкаста, а Макклейн сослалась на него в интервью каналу Fox Business, после чего телеканал выпустил опровержение. Уточняется, что эта цифра возникла из-за неверного толкования исследования, опубликованного еще в апреле 2021 года в журнале The New England Journal of Medicine.

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