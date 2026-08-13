Пилот, посадивший самолет в поле, поблагодарил людей за поддержку

Пилот Сергей Белов, который посадил самолет в пшеничном поле в Новосибирской области в 2023 году, в ходе судебного заседания выразил коллегам и пассажирам благодарность за моральную и финансовую поддержку в период слушаний. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хотел бы поблагодарить всех пассажиров, всех, кто меня поддерживает, а также моих защитников (адвокатов). А также всех пилотов, это 52 человека, которые создали группу и на протяжении всего этого времени поддерживают меня морально и финансово. Спасибо всем огромное», — сказал он.

13 августа Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вновь принял решение вернуть в прокуратуру уголовное дело пилота для устранения нарушений, рассказал агентству адвокат Белова Сергей Степаньянц.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. В результате медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам.

Следствие обвинило Белова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Однако в ноябре 2025 года суд в Омске вернул дело в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.

Позднее стало известно, что пилоту предъявили требования на сумму 118,9 млн рублей из-за повреждения лайнера. При столкновении с землей у самолета пришли в негодность створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Защита Белова уверена, что экспертиза была проведена некорректно.

Ранее пилота Белова пригласили работать в Азии.