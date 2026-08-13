Жителя Подмосковья арестовали за «звезды» Telegram-каналу РДК

Орехово-Зуевский городской суд Московской области отправил в СИЗО фигуранта дела о финансировании терроризма из-за отправки платных реакций Telegram-каналу «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В инстанции уточнили, что, по версии стороны обвинения, мужчина, являясь сторонником РДК и находясь в Орехово-Зуево, перевел владельцу канала в мессенджере деньги «путем постановки платных реакций». Его обвинили в финансировании терроризма.

В пресс-службе сообщили, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 10 октября 2026 года включительно.

Накануне силовики задержали в Севастополе сторонника запрещенной в России организации «Русский добровольческий корпус». Мужчину 1977 года рождения подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете.

По данным ФСБ, он проживал в Севастополе без постоянной регистрации. Мужчина многократно оставлял комментарии в поддержку РДК в мессенджере Telegram.

Против него возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее российские хакеры заявили о взломе базы донатов РДК.