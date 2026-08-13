Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Жителя Подмосковья арестовали за «звезды» Telegram-каналу РДК

РИА Новости: суд арестовал жителя Подмосковья за «звезды» Telegram-каналу РДК
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Орехово-Зуевский городской суд Московской области отправил в СИЗО фигуранта дела о финансировании терроризма из-за отправки платных реакций Telegram-каналу «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В инстанции уточнили, что, по версии стороны обвинения, мужчина, являясь сторонником РДК и находясь в Орехово-Зуево, перевел владельцу канала в мессенджере деньги «путем постановки платных реакций». Его обвинили в финансировании терроризма.

В пресс-службе сообщили, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 10 октября 2026 года включительно.

Накануне силовики задержали в Севастополе сторонника запрещенной в России организации «Русский добровольческий корпус». Мужчину 1977 года рождения подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете.

По данным ФСБ, он проживал в Севастополе без постоянной регистрации. Мужчина многократно оставлял комментарии в поддержку РДК в мессенджере Telegram.

Против него возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее российские хакеры заявили о взломе базы донатов РДК.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!