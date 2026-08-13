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Общество

В Испании раскрыли, сколько мигрантов остаются в Сеуте после массового наплыва

Глава МВД Гранде-Марласка: в Сеуте остаются около 5 тысяч мигрантов
Fabian Bimmer/Reuters

В автономном городе Сеута остаются около 5 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, передает газета El País.

По данным главы ведомства, сейчас в городе работают около 880 полицейских и 714 сотрудников гражданской гвардии. При этом министр пообещал усилить присутствие силовиков в Сеуте.

«Нет никакого риска терроризма из-за событий, которые мы, к сожалению, пережили 30 июля», — сказал Гранде-Марласка.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно проникли в Сеуту после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать нелегалов без возможности запросить убежище. Ситуация привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты в Сеуте массово заболели чесоткой.

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