«Я — Оно, я отгрызу вам голову»: фанат Стивена Кинга держит в страхе поселок в Ленобласти

12-летий фанат хорроров американского писателя Стивена Кинга держит в страхе целый поселок в Ленобласти. О его злодеяниях сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Необъяснимые события начали происходить в поселке Мшинская в Лужском районе с начала лета. Местные обеспокоились после того, как нашли кота без головы, а рядом висел рисунок с изображением персонажа из книги Кинга «Оно».

«Внимание! Оставайтесь дома, заприте окна и двери. Ночью не выходите на улицу. Оно вас поджидает в туалете <…> Я — Оно, я отгрызу вам голову», — гласят надписи над рисунком с известным клоуном Пеннивайзом.

Сначала жители поселка предположили, что у них завелась банда преступников или взрослый, который заставляет ребенка расправляться с животными и рисовать страшные картинки. Однако потом выяснилось, что это дело рук 12-летнего подростка. Он любит наряжаться в клоуна из фильма «Оно» и ходить в таком виде в общественных местах. Кроме того, школьник рисует страшных монстров и своего воображаемого друга — клоуна.

При этом мать ребенка утверждает, что он не причастен к жестокой расправе над животными, а его рисунок на столбе «чистое совпадение». Женщина извинилась перед жителями поселка и пообещала контролировать творчество сына.

Ранее сообщалось, что россияне стали запоем смотреть хорроры.