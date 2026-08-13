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Общество

Туристы в Турции нашли необычный способ спастись от жары

Отдыхающие в турецком Бодруме рассыпали две тонны льда на берегу из-за жары
Shutterstock

Отдыхающие в турецком курортном Бодруме обнаружили необычный способ спастись от почти 40-градусной жары, рассыпав две тонны льда на берегу пляжа. Об этом сообщает DHA.

По информации агентства, в связи с высокой температурой жители города и отдыхающие устремились на побережье в поисках прохлады. DHA отмечает, что за три дня установилась очень жаркая погода.

«Сначала я привез 500 кг льда, чтобы охладить детей. Все они очень веселились. Затем мы привезли еще 1,5 тонны и рассыпали лед здесь», — сказал организатор акции Мерт Джан Мераль.

Дети стали играть со льдом вместо песка. Некоторые посетители пляжа начали ходить по глыбам льда, пытаясь таким образом охладиться. По словам мужчины, он был рад видеть довольных детей, так как сам является отцом и получил удовольствие от того, что смог устроить для них такое развлечение.

До этого во Франции 78 департаментов перевели на оранжевый уровень погодной опасности из-за пятой волны жары этим летом.

Ранее двум европейским странам предрекли новую волну аномальной жары.

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