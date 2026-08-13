Трое с ножом угрожали курьеру в Уфе ради кражи пиццы

В Уфе трое мужчин с ножом угрожали 57-летнему доставщику ради кражи пиццы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Башкирии.

Инцидент произошел на улице Баргузинской, когда курьер привез заказ с пиццей и напитками на сумму около 6 тысяч рублей. Чтобы забрать заказ, из подъезда вышел молодой человек, пообещавший оплатить переводом. Однако деньги не поступили и между доставщиком и клиентом возник конфликт.

Вскоре к спору присоединились еще двое мужчин. Один из них достал перочинный нож и, угрожая расправой, потребовал отдать заказ. Курьер отступил, злоумышленники забрали сумку и скрылись.

Полицейские установили подозреваемых и задержали их. Нападавшими оказались трое мужчин 22, 24 и 28 лет, также с ними находилась 18-летняя девушка. Все они уже имели проблемы с законом. На допросе они признались, что изначально хотели обмануть доставщика, имитируя перевод денег.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Мужчины заключены под стражу, девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что двое незнакомцев напали на мужчину в Петербурге ради наушников.