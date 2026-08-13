Гидрометцентр продлил до пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве

В Москве и области до 14 августа объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности ожидается в Московском регионе 13 и 14 августа. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

Отмечается, что в эти дни в Москве и области ожидается сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 15 м/с. Период предупреждения продлится до 21:00 мск 14 августа.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, четверг в Московском регионе окажется самым прохладным днем текущего периода. В этот день столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. В пятницу, 14 августа, потеплеет до +17...+19 градусов. В субботу, 15 августа, в Москве ожидается +19...+21 градус.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что «слом» погоды на этой неделе произошел из-за фронтального раздела, который принес в Москву дожди и похолодание. По словам синоптика, такая погода сохранится до конца рабочей недели.

Ранее синоптик рассказала о грядущем бархатном сезоне в России.