В Петербурге третий день ищут пропавшего адвоката

Волонтеры подключились к поискам адвоката Шамиля Ахаева, который пропал в Санкт-Петербурге три дня назад. Ориентировка на пропавшего размещена на странице поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».

Уточняется, что о местонахождении Ахаева ничего не известно с 10 августа. Мужчине 44 года, его рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зеленые. В момент пропажи он был одет в синие джинсы, темно-синюю футболку и серо-бежевые туфли.

Шамиль Ахаев является действующим адвокатом Невской коллегии адвокатов Петербурга. Адвокатский статус он получил 16 лет назад.

Накануне в Крыму пропали двое подростков. 17-летние юноша и девушка проживали в одной из школ-интернатов Симферопольского района. О местоположении девушки ничего не известно с 10 августа, а о юноше — с 11 августа.

Волонтеры проводят поиски совместно с полицией и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.

10 августа сообщалось, что в Псковской области больше суток искали девятилетнего мальчика, который ушел из дома без телефона и прятался от спасателей.

Ранее в Дагестане в лесу нашли пропавшего четырехлетнего ребенка.