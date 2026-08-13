Врач предупредил об опасности неправильного выполнения упражнений на пресс

При выполнении упражнений на пресс важно следить за положением корпуса и поясницы, а также своевременно обращать внимание на болевые ощущения. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил врач по спортивной медицине, травматолог Алексей Репетюк.

«Если человек не жалуется на боли в суставах, спине, нет варикоза и нормальное артериальное давление, то можно приступать к тренировкам на пресс без предварительных обследований. Если же бывают боли, дискомфорт, стоит сделать два базовых исследования: рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника и УЗИ сосудов ног», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что при тренировке на пресс особенно важно следить за положением поясницы. В «Жуке» и скручиваниях она должна оставаться прижатой к полу, а в планке, «Птице-собаке» и ягодичном мостике — не прогибаться и не выпячиваться. При этом мышцы живота и ягодиц нужно держать в напряженном состоянии. Неправильная техника увеличивает нагрузку на позвоночник и может привести к протрузии, грыже или сдавливанию нервного корешка.

При выполнении планки врач призвал слегка сгибать руки в локтях, чтобы снизить нагрузку на плечи. В «Птице-собаке» голову нельзя поднимать или запрокидывать — шея должна находиться на одной линии со спиной, взгляд направлен в пол. При скручиваниях не следует поднимать корпус и таз или прижимать подбородок к груди. Необходимо стремиться приблизить ребра к тазовым костям. Если при ягодичном мостике появляется боль в центре спины, нужно уменьшить высоту и скорость подъема.

Травматолог предупредил, что пациентам с гипертонией можно тренировать пресс только при стабильном давлении, поскольку при сильном напряжении оно может повыситься на 30-40 мм рт. ст. Также нужно следить за тем, чтобы выдох приходился на усилие, и не задерживать дыхание.

Людям с варикозом перед тренировками необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы исключить повышение внутрибрюшного давления и чрезмерную нагрузку на сосуды ног.

Тренер-партнер, нутрициолог сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что тем, кто хочет заниматься спортом на улице в жару, стоит делать это в определенные часы. По его словам, тренироваться следует утром до 10:00 или вечером после 19:00, поскольку в это время солнце не так активно.

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