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Проблемы с бензином в России
Общество

Женщина, которой за раз установили 11 зубных имплантов, умерла из-за тройной дозы наркоза

В Южной Корее женщина умерла, установив 11 зубным имплантов за раз
Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее женщина, которой за один день установили 11 зубных имплантов, умерла из-за передозировки анестезией, пишет The Korea Herald.

В Сеуле расследуют смерть 75-летней женщины, которая скончалась после масштабной операции по установке зубных имплантов. По данным Национальной судебно-медицинской службы, вероятной причиной смерти могла стать чрезмерная доза местного анестетика.

За один день женщине установили сразу 11 имплантов. Согласно документам клиники, во время процедуры ей ввели 1088 мг анестетика. При весе пациентки 54 кг рекомендуемая максимальная доза составляла около 378 мг. Таким образом, женщина получила почти втрое больше рекомендуемого максимума.

Сообщается, что клиника предложила установить все 11 имплантов одновременно по цене значительно ниже обычной. Корейская стоматологическая ассоциация ранее предупреждала о рисках лечения в клиниках, которые привлекают пациентов подозрительно низкими ценами.

Полиция выясняет, насколько обоснованной была введенная доза препарата и правильно ли сотрудники клиники действовали после того, как состояние пациентки начало ухудшаться.

Ранее врач рассказал, как правильно ухаживать за имплантами.

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