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Общество

В России может появиться совет по генеративной разработке ПО

В Сбере предложили создать совет по генеративной разработке ПО
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Сбер предложил создать совет по генеративной разработке ПО, сообщают «Ведомости».

В состав совета предлагается включить представителей науки, заказчиков и разработчиков ИИ. Члены совета займутся выработкой общих методик, оценкой реальной пользы от ИИ и потребления «железа».

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов, крупные компании внедряют генеративные разработки в одиночку, оплачивая одни и те же уроки.

«Смысл совета заключается в том, чтобы отрасль перестала платить за них по нескольку раз: общая методологическая база, единые метрики экономического эффекта, совместимые технологические компоненты», — сказал он.

Меньшов добавил, что Сбер готов поделиться своим опытом перестройки процессов разработки.

Как отметили в Сбере, министр цифрового развития Максут Шадаев предложил создать до конца 2026 года практические предложения по оценке экономической эффективности технологий по генеративной разработке, использованию вычислительных ресурсов и развитию общих технологических компонентов.

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