Мужчина арестован после того, как пнул ворота посольства США в Сеуле

В центре Сеула полиция задержала мужчину старше 60 лет, который попытался проникнуть на территорию посольства США, пиная ворота, пишет The Korea Herald.

Инцидент произошел около полуночи возле главного входа в диппредставительство в районе Кванхвамун. По данным полиции, мужчина пинал ворота посольства и пытался попасть внутрь.

Прибывшие на место сотрудники задержали его по подозрению в попытке незаконного проникновения. Предварительно установлено, что мужчина не состоит в антиамериканских организациях и не связан с подобными движениями.

Мотив его поступка пока остается неизвестным. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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