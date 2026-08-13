Ядовитые черви атаковали американский штат

Власти американского штата Теннесси предупредили местных жителей о нашествии ядовитых червей-молотов. Об это пишет издание People.

Это инвазивные плоские черви, которые выделяют токсины, вызывающие раздражение кожи. Жителей штата просили трогать их голыми руками и не разрезать, так как они способны к регенерации.

Для борьбы с ядовитыми червями американцев призвали надеть перчатки, положить вредителей в герметичный пакет или контейнер с солью, уксусом, спиртом или цитрусовым маслом.

Власти Теннесси попросили увидевших таких червей сфотографировать их и сообщить об этом в департамент сельского хозяйства штата.

People уточняет, что черви-молоты наносят значительный ущерб экосистеме, так как питаются обычными дождевыми червями. Это, в свою очередь, приводит к снижению плодородности почвы.

До этого Минсельхоз США предупредил о распространении агрессивных прыгающих червей. В ведомстве предупредили, что эти черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы, при этом создается так называемый «парадокс бедности питательными веществами» — химические элементы в почве присутствуют, но становятся недоступны для растений.

Ранее американцы испугались нашествия «зомби-белок».