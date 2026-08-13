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Общество

Ефимов: Москва заключила 63 договора о комплексном развитии территорий

Ефимов: реализация 63 проектов КРТ в Москве создаст более 30 тысяч рабочих мест
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Москва с начала 2026 года заключила 63 договора о комплексном развитии территорий, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что соглашения позволят вернуть в экономический оборот столицы более 306 гектаров неэффективно используемых участков.

«На них планируется построить более 5,1 млн кв. м недвижимости. Суммарно реализация 63 проектов КРТ позволит создать в столице свыше 30 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Всего застройщики в рамках заключенных договоров проведут редевелопмент неэффективно используемых участков в 10 административных округах.

«Из общего объема недвижимости почти 3,8 млн кв. м составит площадь новостроек. При этом более половины из них – свыше 2,4 млн кв. м – придется на многоквартирные дома для программы реновации, которые возведут в рамках реализации 34 договоров о КРТ», — говорится в сообщении департамента градостроительной политики столицы.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа комплексного развития территорий является одним из важных элементов градостроительной политики Москвы. В настоящее время в Москве реализуются более 470 проектов КРТ общей площадью более 4,7 тыс. гектаров.

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