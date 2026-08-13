В ЦИК рассказали, сколько россиян подали заявление на дистанционное голосование

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) заявление подали более 1,1 млн избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе заседания, передает РИА Новости.

«Что касается дистанционного электронного голосования — 1 144 833. Но пока я говорю, уже эта цифра изменилась. Естественно, идет изменение в режиме онлайн, реального времени», — сказала глава ЦИК.

Памфилова добавил, что еще более 240 тысяч человек планируют голосовать по месту жительства.

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК утвердили бюллетень для выборов депутатов Госдумы.