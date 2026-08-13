Россияне раскрыли, какой видят современную молодежь

Больше половины россиян считают молодое поколение слишком зацикленным на гаджетах. Некоторые также отмечают инфантильность современной молодежи. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 51% респондентов придерживаются мнения, что сейчас молодежь слишком зациклена на смартфонах и компьютерах, из-за чего не замечает происходящее вокруг себя. При этом 47% россиян назвали представителей этого поколения инфантильными, отметив, что они долго живут с родителями, часто меняют места работы и не хотят заводить собственную семью.

Еще 34% участников опроса считают нынешнюю молодежь эгоистами. 29% респондентов добавили, что это поколение отличается еще и ленью. По их мнению, молодые люди привыкли, что большую часть дел за них выполняет техника, поэтому они теперь ждут, что кто-то другой продолжит выполнять за них все задачи.

Однако другие 15% россиян поделились, что считают молодежь самостоятельной, умной и образованной. Респонденты подчеркнули, что молодые люди быстро осваивают современные технологии и новые профессии, а также не опасаются перемен и быстро учатся, в некоторых моментах опережая даже прошлые поколения.

Еще 10% участников исследования заявили, что сейчас молодежь добрая, отзывчивая и эмпатичная. По их мнению, современное поколение отличается мягким характером и приятной манерой общения, в отличие от более взрослых людей. Кроме того, 5% россиян считают молодых людей трудолюбивыми.

Оставшиеся 3% респондентов проголосовали за вариант «другое».

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