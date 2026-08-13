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Общество

Россияне раскрыли, какой видят современную молодежь

KP.RU: 51% россиян считают современную молодежь зацикленной на гаджетах
Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян считают молодое поколение слишком зацикленным на гаджетах. Некоторые также отмечают инфантильность современной молодежи. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 51% респондентов придерживаются мнения, что сейчас молодежь слишком зациклена на смартфонах и компьютерах, из-за чего не замечает происходящее вокруг себя. При этом 47% россиян назвали представителей этого поколения инфантильными, отметив, что они долго живут с родителями, часто меняют места работы и не хотят заводить собственную семью.

Еще 34% участников опроса считают нынешнюю молодежь эгоистами. 29% респондентов добавили, что это поколение отличается еще и ленью. По их мнению, молодые люди привыкли, что большую часть дел за них выполняет техника, поэтому они теперь ждут, что кто-то другой продолжит выполнять за них все задачи.

Однако другие 15% россиян поделились, что считают молодежь самостоятельной, умной и образованной. Респонденты подчеркнули, что молодые люди быстро осваивают современные технологии и новые профессии, а также не опасаются перемен и быстро учатся, в некоторых моментах опережая даже прошлые поколения.

Еще 10% участников исследования заявили, что сейчас молодежь добрая, отзывчивая и эмпатичная. По их мнению, современное поколение отличается мягким характером и приятной манерой общения, в отличие от более взрослых людей. Кроме того, 5% россиян считают молодых людей трудолюбивыми.

Оставшиеся 3% респондентов проголосовали за вариант «другое».

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