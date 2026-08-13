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Общество

Рабочий не выжил после падения в шахту лифта в Уфе

В Уфе рабочий не выжил, упав в шахту лифта
Управление гражданской защиты города Уфы

В Уфе мужчина упал в шахту лифта в строящемся доме и не выжил. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел 13 августа в строящемся 26-этажном доме, расположенном на улице Айской. 34-летний монтажник субподрядной организации упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа.

Мужчина не выжил. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб извлекли его из шахты лифта. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого грузовой лифт с рабочим рухнул на предприятии в Иваново. Спасти мужчину, находившегося внутри, не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ране рабочий не выжил после падения на стройке в Петербурге и его спрятали в лесу.

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