Девушка попала под электричку, лишилась ноги и оказалась в реанимации в Калужской области

В Калужской области девушка попала под электричку, ей оторвало ногу

В Калужской области 17-летняя девушка попала под электричку, лишилась ноги и оказалась в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

Инцидент произошел 12 августа на 98-м километре железнодорожного перегона неподалеку от Обнинска. Электропоезд «Москва — Малоярославец» наехал на девушку. По словам пассажиров, на подъезде в город состав затормозил и простоял в темноте около десяти минут. Двери вагонов долго не открывали, не выпуская людей. В этот момент спасатели эвакуировали пострадавшую, которая сильно кричала.

Предварительно, в результате удара колеса поезда отсекли несовершеннолетней часть левой ноги ниже колена. Ее поместили в реанимацию. Состояние девушки оценили как стабильно тяжелое, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Следственный отдел на транспорте организовал проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что поезд сбил 14-летнего подростка под Новосибирском.