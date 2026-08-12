Поезд сбил 14-летнего подростка под Новосибирском

В Новосибирской области устанавливаются обстоятельства несчастного случая с несовершеннолетним на железной дороге. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на станции Обь, под поезд попал 14-летний подросток. Мальчик получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Московской области двое подростков попали под электричку, один из них не выжил. Юноши поздно вечером возвращались домой с прогулки и шли вдоль железнодорожных путей, когда их сбила электричка, следовавшая в попутном направлении. Похожий случай произошел в Новосибирской области 13 июля, в районе станции Комаровка, грузовой поезд сбил 13-летнюю девочку.

Ранее в Хабаровске мужчина попал под грузовой поезд и остался в живых.