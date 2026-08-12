Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Поезд сбил 14-летнего подростка под Новосибирском

В Новосибирской области поезд сбил 14-летнего подростка
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Новосибирской области устанавливаются обстоятельства несчастного случая с несовершеннолетним на железной дороге. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на станции Обь, под поезд попал 14-летний подросток. Мальчик получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Московской области двое подростков попали под электричку, один из них не выжил. Юноши поздно вечером возвращались домой с прогулки и шли вдоль железнодорожных путей, когда их сбила электричка, следовавшая в попутном направлении. Похожий случай произошел в Новосибирской области 13 июля, в районе станции Комаровка, грузовой поезд сбил 13-летнюю девочку.

Ранее в Хабаровске мужчина попал под грузовой поезд и остался в живых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!