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Общество

Девочке оторвало палец на площадке в Воронеже, семья третий год добивается справедливости

В Воронеже семья годами добивается справедливости за оторванный палец ребенка
Telegram-канал «36ON Воронеж|Новости»

В Воронеже семья третий год пытается добиться справедливости после того, как ребенку оторвало палец на площадке. Об этом сообщает «36ON Воронеж».

Инцидент произошел еще в апреле 2024 года во дворе ЖК на улице Челюскинцев — на семилетнюю девочку упала деревянная фигура пчелы. Ребенок получил открытый перелом и лишился части мизинца.

Родители обратились в правоохранительные органы. После происшествия пчелу и другие декоративные фигуры со двора убрали. Однако следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по факту случившегося, последний отказ пришел в марте этого года.

Теперь семья пострадавшей требует взыскать с управляющей компании 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. По словам адвоката семьи, УК отвечала за содержание территории, однако своей вины не признает. Семья намерена добиваться справедливости в суде.

Ранее сообщалось, что семилетнего ребенка придавило воротами в Петербурге.

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