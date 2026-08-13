Пропавшая месяц назад собака найдена застрявшей в ливневой канализации

Пропавшая в США месяц назад собака найдена застрявшей в ливневой канализации, пишет UPI.

В Калифорнии сотрудники службы защиты животных спасли маленькую собаку из ливневой канализации, а позже выяснили, что питомца больше месяца разыскивала его семья.

Спасательная операция прошла в округе Сан-Диего. Сотрудники получили сообщение о животном, застрявшем в ливневом стоке.

Прибыв на место, они обнаружили небольшую собаку, которая не могла самостоятельно выбраться наружу. Один из спасателей спустился в канализацию и с помощью лакомств постепенно завоевал доверие испуганного животного. После этого собаку подняли наверх.

Питомца доставили в приют, где его помыли, накормили, вакцинировали и проверили на наличие микрочипа. Сотрудники заметили, что собака была очень голодной, худой и грязной, поэтому предположили, что она находилась на улице уже довольно долго.

В тот же день в приют пришла женщина и узнала в спасенной собаке Тедди — домашнего питомца своей семьи, пропавшего около месяца назад.

Все это время хозяева ежедневно искали Тедди, расклеивали объявления и обращались за помощью к местным волонтерам и организациям по спасению животных.

В приюте рассказали, что сначала пес вел себя замкнуто. Но как только увидел хозяйку, сразу оживился, начал вилять хвостом и выть от радости.

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