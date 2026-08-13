В европейской стране из-за пожаров эвакуировали более тысячи человек

Antena 3: более 1,1 тысяч человек эвакуировали в Испании из-за пожаров

В Испании из-за пожаров эвакуировали более 1,1 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

По данным телеканала, в испанской провинции Уэльва, в автономном сообществе Андалусия, эвакуировали 681 человека, в Уэске, в автономном сообществе Арагон, вывезли 477 человек. В общей сложности выгорело 37 тысяч га.

В провинции Уэльва пожар охватил более 31 тысяч га, в Уэске — около 5 705 га. Огонь тушат сотни человек, включая военных и воздушную технику.

11 августа газета Guardian писала, что массовое прибытие людей в Испанию для наблюдения за солнечным затмением может спровоцировать новые лесные пожары.

В испанской полиции сообщили, в среду ожидается около 1,5 млн дополнительных поездок на автомобилях, и есть опасения, что такой объем трафика может заблокировать доступ для машин экстренных служб в случае возникновения пожаров в сельской местности. Будут запрещены парковка на обочинах или вблизи сухой растительности, а также использование мангалов и фейерверков.

Ранее одна из стран ЕС решила провести учения по внезапному отключению электроэнергии.