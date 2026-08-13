Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В европейской стране из-за пожаров эвакуировали более тысячи человек

Antena 3: более 1,1 тысяч человек эвакуировали в Испании из-за пожаров
Nacho Doce/Reuters

В Испании из-за пожаров эвакуировали более 1,1 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

По данным телеканала, в испанской провинции Уэльва, в автономном сообществе Андалусия, эвакуировали 681 человека, в Уэске, в автономном сообществе Арагон, вывезли 477 человек. В общей сложности выгорело 37 тысяч га.

В провинции Уэльва пожар охватил более 31 тысяч га, в Уэске — около 5 705 га. Огонь тушат сотни человек, включая военных и воздушную технику.

11 августа газета Guardian писала, что массовое прибытие людей в Испанию для наблюдения за солнечным затмением может спровоцировать новые лесные пожары.

В испанской полиции сообщили, в среду ожидается около 1,5 млн дополнительных поездок на автомобилях, и есть опасения, что такой объем трафика может заблокировать доступ для машин экстренных служб в случае возникновения пожаров в сельской местности. Будут запрещены парковка на обочинах или вблизи сухой растительности, а также использование мангалов и фейерверков.

Ранее одна из стран ЕС решила провести учения по внезапному отключению электроэнергии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!