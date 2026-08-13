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Общество

Пара сыграла свадьбу в ресторане McDonald's, рассмешив соцсети

В Австралии молодожены сыграли свадьбу в McDonald's и рассмешили людей
Соцсети

В Австралии пара сыграла свадьбу в ресторане McDonald's, рассмешив соцсети, пишет News.

По словам молодоженов, они работали в этом заведении и познакомились во время одной из смен. Свадебная церемония состоялась под электронными экранами с меню McDonald's в присутствии небольшой группы родственников, друзей и коллег.

Необычный выбор места вызвал множество шуток в соцсетях. Люди шутили, что развод паре придется проводить в Burger King. Нашлись и те, кто раскритиковал церемонию, назвав свадьбу в заведении быстрого питания «странной».

Другие, напротив, поддержали пару, отметив, что место проведения не имеет значения, если молодожены счастливы. Супруги же добавили, что идея отпраздновать бракосочетание в McDonald's появилась после того, как их начальник в шутку предложил пожениться прямо на работе.

Кроме того, у жениха и невесты немного близких родственников, поэтому коллеги фактически стали для них семьей. И еще новобрачные не хотели тратить тысячи долларов на традиционное торжество.

Ранее невеста пыталась сжечь церковь за день до собственной свадьбы.

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