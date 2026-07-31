Невеста пыталась сжечь церковь за день до собственной свадьбы

В США невеста устроила поджог в церкви за день до свадьбы

В США 25-летняя девушка попыталась сжечь церковь за день до церемонии бракосочетания. Об этом сообщает Daily Star.

Невеста вместе с женихом приехала в церковь в городе Кейсвилл, чтобы подготовить помещение к церемонии. Пара осталась внутри, после чего сработала пожарная сигнализация, загорелся стул в зале, где должны были на следующий день венчаться молодые. Пламя удалось сбить с помощью огнетушителя и воды из цветочных ваз.

Следователи, осмотревшие место пожара, нашли под стулом обугленный тампон с аппликатором. В ходе проверки выяснилось, что ранее в тот же день невеста похитила две зажигалки из магазина, спрятав их в обуви. На допросе девушка соврала полиции, назвав выдуманные имя и дату рождения.

Женщину арестовали, ей запрещено освобождение под залог. Американке предъявлены обвинения в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений. Мотивы поступка невесты остаются неизвестными.

Ранее в Индии 42 жениха приехали на свадебную церемонию, но ни одной невесты там не оказалось.