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Общество

Политолог назвал Дальний Восток одним из важнейших стратегических рубежей России

Политолог Мартынов: Путин уделяет особое внимание качеству жизни людей
Гавриил Григоров/РИА Новости

Поездка президента России Владимира Путина в Сахалинскую область показала несколько аспектов современной государственной политики, заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Путин уделяет особо внимание качеству жизни людей даже в самых удаленных территориях. Второй аспект — развитие Дальнего Востока как одного из ключевых экономических и стратегических регионов страны. Третий — укрепление безопасности российских рубежей, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Мартынов отметил, что во время поездки для президента важно неформальное общение с жителями.

«Люди разных поколений получают возможность лично обратиться к главе государства, рассказать о своих проблемах и просто выразить поддержку. Это, безусловно, важный индикатор общественных настроений, доверие проявляется не только в результатах опросов, но и в непосредственном взаимодействии людей с президентом», — сказал он.

По словам Мартынова, Сахалинская область становится одним из транспортно-логистических, промышленных и технологических центров Дальнего Востока.

«Развивается портовая инфраструктура, создается транспортно-логистический хаб, реализуются крупные образовательные и технологические проекты. Параллельно расширяются социальные программы, в том числе меры поддержки семей с детьми и участников СВО», — рассказал политолог.

Также Мартынов назвал Дальний Восток одним из важнейших стратегических рубежей России.

«Именно поэтому укрепление Тихоокеанского флота и развитие военного кораблестроения становятся частью общей политики обеспечения безопасности страны», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что для развития регионов важны кадры.

«Для реального развития регионов недостаточно просто выделять ресурсы. Нужны управленцы, способные превращать эти ресурсы в конкретный результат. В этом смысле показательно сотрудничество федерального центра и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, имеющего значительный опыт реализации крупных технологических и инфраструктурных проектов», — заключил Мартынов.

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