Полиция задержала похитивших более 1 млрд рублей создателей финансовых пирамид

В нескольких регионах РФ задержали трех человек за обман более 2 тыс. пайщиков

В Кировской области задержали троих руководителей кооперативов, обманувших пайщиков на 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшими проходят более 2 тыс.человек.

Предварительно установлено, что с 2014 по 2026 год представители кредитно-потребительских кооперативов (КПК), действовавших на территории нескольких регионов, предлагали гражданам открывать вклады под высокий процент. Клиентов злоумышленники привлекали яркой рекламой и большим количеством положительных отзывов, добавила Волк.

Уточняется, что какое-то время кооперативы исполняли свои обязательства перед пайщиками, однако впоследствии все их подразделения закрылись. Деньги, полученные от пайщиков, подозреваемые присвоили себе.

Волк добавила, что в настоящее время двух фигурантов заключили под стражу, также решается вопрос об избрании меры пресечения третьему участнику мошеннической схемы. Кроме того, полицейские объявили в розыск еще одного человека, который, предположительно, был руководителем сети КПК.



Следователи устанавливают всех лиц, причастных к противоправной деятельности, заключила официальный представитель МВД РФ.

Ранее в «Москва-Сити» задержали сотрудников мошеннических криптообменников.