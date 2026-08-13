Голый мужчина устроил прогулку по улице в Челябинске и попал на видео

В Челябинске голый мужчина прогулялся по улице и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел на улице Мамина в районе тракторного завода. Мужчина полностью без одежды прогулялся под солнцем возле гаражей, позвонил в домофон и помахал кому-то. По словам одной из очевидиц, позже он зашел в подъезд.

До этого голый петербуржец устроил забег по парковке, исполняя танцевальные движения и падая на капоты автомобилей. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, дебошир попытался вскрыть водительскую дверь. После безуспешных попыток поймать бегуна, очевидцы вызвали полицию. Предположительно, мужчина находился под действием наркотических веществ.

Ранее голый мужчина устроил погром в пензенском баре.