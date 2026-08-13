Психолог объяснил, что не так с выражением «сыночка-корзиночка»

Психолог Рогов: близость между матерью и сыном часто обесценивается

Ярлык «сыночка-корзиночка» превратился в удобный способ обесценить близость между матерью и сыном. За этим явлением стоят несколько причин, рассказал в интервью РИАМО психолог Сергей Рогов. Прежде всего, по его словам, имеет место культурный перекос.

«Тема токсичной гиперопеки так растиражирована в соцсетях, что теперь любая нежность к сыну автоматически подозревается в патологии. Психологические термины ушли в массы и превратились в оружие для навешивания диагнозов», — отметил специалист.

Влияют и стереотипы маскулинности, согласно которым «настоящий мужчина» должен быть суровым и дистанцированным, а теплая связь с матерью якобы делает его слабым, продолжил он. Кроме того, сказывается проекция собственных травм: те, кто пережил гиперконтроль, болезненно реагируют на любую материнскую заботу.

Однако адекватная любовь и гиперопека — разные вещи. Любящая мать уважает границы, поощряет самостоятельность, отпускает и поддерживает выбор сына, заключил Рогов.

Семейный психолог Анастасия Кардиакос до этого говорила, что гиперопека внешне может выглядеть как любовь и внимание, но часто лишает ребенка важного опыта: сталкиваться с ограничениями, ждать, выдерживать разочарование и учиться справляться со своими желаниями.

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