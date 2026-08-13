Названа неожиданная причина частых походов в туалет ночью

Причина частых походов в туалет по ночам может быть психологической. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Никита Иванов. По его словам, прежде всего необходимо разобраться, что именно заставляет проснуться.

«Я проснулся, потому что очень сильно захотел в туалет, или сначала проснулся, а потом подумал, что можно заодно и сходить? При тревоге, бессоннице и поверхностном сне мы чаще замечаем телесные ощущения, которые при хорошем сне могли бы нас вообще не разбудить», — сказал специалист.

Исключив у специалиста наличие медицинских факторов, он посоветовал обратиться к психологу, чтобы разобраться в истинных причинах частых пробуждений.

Недавно ученые рассказали, что регулярные ночные пробуждения около трех часов ночи могут иметь эволюционные корни: до промышленной революции люди нередко спали не одним блоком, а двумя фазами с периодом бодрствования между ними — такой «сегментированный сон» задокументировал историк сна Роджер Экирч, изучивший более тысячи упоминаний об этом явлении, включая тексты вплоть до «Одиссеи» Гомера.

Ранее сомнолог назвал неочевидную причину проблем со сном летом.