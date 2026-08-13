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Общество

Екатеринбуржец-рецидивист изнасиловал дочь-подростка

В Екатеринбурге мужчину задержали за изнасилование дочери-подростка
Shutterstock

Жителя Екатеринбурга подозревают в надругательстве над собственной дочерью. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, о произошедшем сотрудники МВД узнали после того, как к ним обратилась бывшая супруга 56-летнего мужчины. У них с экс-мужем есть 16-летняя дочь, которую он, по ее словам, изнасиловал. Об этом ей рассказала сама пострадавшая.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили дело. Свою вину он отрицает. По версии мужчины, школьница пришла к нему домой. Там он угостил ее супом, в остальное время девушка играла в игры на смартфоне и вскоре ушла.

Сейчас екатерибуржец находится под арестом. В случае, если его вину докажут, он может попасть в колонию на 15 лет.

Известно, что до этого подозреваемого уже привлекали к ответственности за подобное преступление. Он домогался дочери сожительницы, информация о сроке не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчина надругался над дочерью сожительницы и получил срок 20 лет.

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