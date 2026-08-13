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Общество

Лапы, головы и кожу крокодилов обнаружили российские таможенники в багаже у пассажира

ФТС: в Шереметьево задержан гражданин с лапами, головами и кожей крокодилов
ФТС России

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали пассажира, в багаже которого нашли части тел и кожу крокодилов. Об этом сообщается на официальном сайте ФТС.

Из сообщения следует, что всего было обнаружено 64 части рептилий у 60-летнего россиянина, прибывшего из Хайкоу (КНР).

«В чемодане пассажира, который проследовал через «зеленый» коридор, находились головы, лапы, кожа, челюсти рептилий. Мужчина пояснил, что везет эти уже обработанные изделия для личного пользования. Он полагал, что они не подпадают под действие международных запретов, установленных Конвенцией СИТЕС», — сказано в сообщении.

Однако экспертиза подтвердила, что обнаруженные дериваты находятся под защитой Конвенции, а их стоимость составляет около 250 тыс. рублей.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Ранее в Калининграде таможенники пресекли ввоз 4,6 млн пачек сигарет на 703 млн рублей.

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