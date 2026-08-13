Красноярских подростков будут судить за диверсии с поджогами

Молодых людей из Красноярского края будут судить за диверсии. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Всего, как полагают следователи, подростки совершали подобные действия несколько раз. Так, в июле прошлого года один из них общался с человеком, который находится в другой стране. Куратор пообещал школьнику деньги за поджоги разных объектов.
Чтобы выполнить задание, юноша взял с собой друга. Они выполнили все инструкции, сняли поджег релейных шкафов и скрылись. Видео отправили куратору.
В том же месяце один из обвиняемых устроил поджег в районе 4089-го километра Красноярской железной дороги.
«Происходящее фигурант фиксировал на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места преступления», – сообщается в публикации.
В отношении школьников возбудили дело о покушении на диверсию, содействие диверсии и прохождении обучения для этих действий.
Сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге подросток поджег два релейных шкафа по заданию кураторов.