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Общество

Красноярских подростков будут судить за диверсии с поджогами

В Красноярском крае молодых людей обвиняют в диверсиях на железной дороге
СК РФ

Молодых людей из Красноярского края будут судить за диверсии. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Всего, как полагают следователи, подростки совершали подобные действия несколько раз. Так, в июле прошлого года один из них общался с человеком, который находится в другой стране. Куратор пообещал школьнику деньги за поджоги разных объектов.

Чтобы выполнить задание, юноша взял с собой друга. Они выполнили все инструкции, сняли поджег релейных шкафов и скрылись. Видео отправили куратору.

В том же месяце один из обвиняемых устроил поджег в районе 4089-го километра Красноярской железной дороги.

«Происходящее фигурант фиксировал на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места преступления», – сообщается в публикации.

В отношении школьников возбудили дело о покушении на диверсию, содействие диверсии и прохождении обучения для этих действий.

Сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подросток поджег два релейных шкафа по заданию кураторов.

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