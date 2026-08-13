Врач рассказала, чем опасно купание в теплом море

Врач Волгина: в теплом море чаще бывает переохлаждение и обострение болезней

В теплом море проще заразиться ротавирусом или подхватить кишечную палочку, а температурный контраст может спровоцировать острое нарушение мозгового кровообращения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Купание в теплом море, несмотря на кажущуюся безопасность, связано с целым рядом рисков для здоровья. В морской воде могут присутствовать патогенные микроорганизмы — например, ротавирус, энтеровирус, возбудитель гепатита A или кишечная палочка. Заразиться ими можно не только при случайном заглатывании воды, но и через небольшие повреждения на коже. При этом теплая вода нередко создает ложное ощущение комфорта, из‑за чего люди дольше остаются в море, а это чревато переохлаждением и обострением хронических недугов. Особенно уязвимы органы дыхательной системы, а также мочевыделительная система», — заявила Волгина.

Она предупредила, что серьезную опасность несут резкие перепады температуры между воздухом и водой. Если человек при этом еще и не защищает голову от солнца, риск негативных последствий возрастает. Для людей с сердечно‑сосудистыми патологиями такие перепады способны спровоцировать тяжелые осложнения — от гипертонического криза до инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения.

«Повышенные риски возникают, если человек заходит в воду уставшим или в состоянии алкогольного опьянения: в таких условиях снижается контроль над телом, возрастает вероятность судорог, падений, травм о камни или коряги. Нельзя забывать и о природных угрозах — ожогах от медуз или уколах морских ежей», — отметила Волгина.

Чтобы снизить риски для здоровья, эксперт рекомендовала придерживаться простых правил безопасности. Выбирать для купания только специально оборудованные и проверенные места, избегать участков с загрязненной водой. Контролировать продолжительность нахождения в море.

«Обязательно надевайте головной убор, чтобы защитить организм от резких температурных перепадов и перегрева, а кожу — от агрессивного воздействия солнца: используйте водостойкие солнцезащитные кремы. После выхода из моря обязательно примите душ — это поможет смыть с кожи остатки соли, песка и возможные патогены, снизив тем самым риск развития кожных реакций и инфекций», — заключила Волгина.

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