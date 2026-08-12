Биолог объяснила, почему опасно купаться в море после шторма и ливня

Купание в море после дождя или шторма несет серьезные риски, поэтому от него лучше воздержаться на несколько дней. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«В такие периоды вода заметно мутнеет и нередко приобретает коричневатый оттенок — это связано с тем, что со дна поднимаются частицы песка, ила и скопления водорослей. Ситуация усугубляется, если шторм шел вместе с дождем: ливневые стоки и ближайшие реки смывают в море множество загрязняющих веществ — от бытового мусора до нефтепродуктов и пестицидов. Особенно высок риск загрязнения там, где рядом с побережьем расположены заправки или сельскохозяйственные поля», — сказала Лялина.

Она объяснила, что из‑за попавших в воду органических остатков создаются идеальные условия для активного размножения бактерий, поэтому уровень патогенов в морской воде в эти дни существенно растет.

«Помимо бактериологического риска, есть и другие угрозы: шторм может обнажить или принести на мелководье опасные предметы — осколки стекла, куски металла и прочие острые объекты, способные серьезно травмировать купающегося. Не менее опасны и гидрологические изменения — после шторма вода обычно становится холоднее, а это повышает риск переохлаждения. Кроме того, в море нередко возникают мощные течения и очень высокие волны — они могут унести человека далеко от берега, спровоцировать травмы или привести к утоплению», — предупредила Лялина.

Чтобы избежать неприятностей, специалисты рекомендуют не заходить в море в течение 24–48 часов после шторма — за это время вода успевает частично очиститься. Обязательно обращайте внимание на предупреждения спасательных служб и экологических организаций, а купаться стоит только в специально отведенных и проверенных местах.

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