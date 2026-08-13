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Общество

В Берлине прошло мероприятие против закрытия Русского дома

«Известия»: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил против закрытия Русского дома
Sergey Kohl/Shutterstock/FOTODOM

Члены партии «Союз Сары Вагенкнехт» провели в Берлине мероприятие против возможного закрытия Русского дома. Кадры с акции опубликовали «Известия».

Депутат сената Берлина Александр Кинг заявил, что для достижения мира необходимо сохранять возможность диалога с любыми сторонами. По его словам, Германия и Россия в любом случае останутся соседями. Он также выразил желание улучшить германо-российские отношения. Политик признался, что не ожидал такого широкого внимания к вопросу о сохранении Русского дома, однако отметил, что рад видеть поддержку этой инициативы.

Кандидат в депутаты сената Берлина Жозефина Турет, в свою очередь, подчеркнула важность взаимопонимания между народами. Она призвала отказаться от необоснованных обвинений в адрес русских и исправить, по ее выражению, «историческое беспамятство».

11 августа посольство России в Германии сообщило о новых призывах усилить давление на Русский дом в Берлине. По данным дипмиссии, политики федерального и регионального уровней выступают за ужесточение мер в отношении учреждения, его закрытие или изъятие принадлежащей России собственности.

В российском посольстве подчеркнули, что Русский дом работает открыто, соблюдает законодательство Германии и не вмешивается во внутренние дела страны.

9 августа представители правящих в Германии партий ХДС и СДПГ признали невозможность закрытия Русского дома в Берлине.

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт сообщила 6 августа о создании петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине, которое может начаться после выборов в Палату депутатов немецкой столицы, намеченных на 20 сентября.

Ранее РФ и Сирия договорились о возобновлении работы Русского дома в Дамаске.

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