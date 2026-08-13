Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

«Веселый молочник» Уолкер рассказал, как потратит собранные подписчиками деньги

РИА: фермер Уолкер рассказал, как потратит собранные подписчиками 484 тыс. руб
justuswalker/VK

«Веселый молочник» Джастас Уолкер на собранные подписчиками 484 тысячи рублей оплатит госпошлину для получения российского гражданства членам своей семьи, а также купит ретранслятор для обеспечения связи на ферме. Об этом пишет РИА Новости.

По словам мужчины, в миграционной службе настоятельно порекомендовали оформить российское гражданство на супругу и детей. Свои накопления Уолкер вложил в строительство экокемпинга, поэтому решил объявить сбор средств на оплату госпошлины для гражданства.

Суммарно ему перевели 484 тыс. рублей, это примерно на 200 тыс. рублей больше, чем было нужно, отмечает агентство.

«Ребекка (жена — ред) только что подсказала, будем, наверное, делать ретранслятор для связи на ферме. Сейчас на ферме нет связи. Мы вот спутник в апреле продали. Из-за санкций очень дорого стало поддерживать спутник. Поэтому нам нужно на ближайшую сопку поставить такой Wi-Fi-роутер, перетрансферировать связь к нам на ферму», — сказал Уолкер.

Уолкер перебрался в Красноярский край вместе с родителями, когда ему было 12 лет. Позже его семья вернулась в США, но Джастас принял решение остаться в России. В 2016 году он вместе с супругой обосновался в Алтайском крае, семья воспитывает троих дочерей. Сейчас фермер активно занимается производством молочной продукции и развивает экотуризм.

7 августа Уолкер рассказал, что его супруга и дети своевременно не продлили вид на жительство (ВНЖ). При этом самому Уолкеру выдворение не грозило, так как у него есть российский паспорт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Уолкер достроил экокемпинг на Алтае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!