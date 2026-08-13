«Веселый молочник» Уолкер рассказал, как потратит собранные подписчиками деньги

«Веселый молочник» Джастас Уолкер на собранные подписчиками 484 тысячи рублей оплатит госпошлину для получения российского гражданства членам своей семьи, а также купит ретранслятор для обеспечения связи на ферме. Об этом пишет РИА Новости.

По словам мужчины, в миграционной службе настоятельно порекомендовали оформить российское гражданство на супругу и детей. Свои накопления Уолкер вложил в строительство экокемпинга, поэтому решил объявить сбор средств на оплату госпошлины для гражданства.

Суммарно ему перевели 484 тыс. рублей, это примерно на 200 тыс. рублей больше, чем было нужно, отмечает агентство.

«Ребекка (жена — ред) только что подсказала, будем, наверное, делать ретранслятор для связи на ферме. Сейчас на ферме нет связи. Мы вот спутник в апреле продали. Из-за санкций очень дорого стало поддерживать спутник. Поэтому нам нужно на ближайшую сопку поставить такой Wi-Fi-роутер, перетрансферировать связь к нам на ферму», — сказал Уолкер.

Уолкер перебрался в Красноярский край вместе с родителями, когда ему было 12 лет. Позже его семья вернулась в США, но Джастас принял решение остаться в России. В 2016 году он вместе с супругой обосновался в Алтайском крае, семья воспитывает троих дочерей. Сейчас фермер активно занимается производством молочной продукции и развивает экотуризм.

7 августа Уолкер рассказал, что его супруга и дети своевременно не продлили вид на жительство (ВНЖ). При этом самому Уолкеру выдворение не грозило, так как у него есть российский паспорт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Уолкер достроил экокемпинг на Алтае.