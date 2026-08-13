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Общество

В Севастополе восстанавливают нарушенное атакой ВСУ электроснабжение

Развозжаев: электроснабжение в Севастополе восстанавливают по временной схеме
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Электроснабжение, нарушенное в Севастополе в результате атаки украинских войск, организуется по временной схеме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталева, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова», — написал он.

Дальнейшее подключение пользователей будет осуществляться постепенно, так как сохраняется дефицит мощности в энергосистеме Крыма.

В ночь на 13 августа в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь город временно остался без электричества. На объектах энергетической инфраструктуры введен особый режим.

12 августа сообщалось, что в Севастополе в ходе массированного налета беспилотников получили повреждения дома, произошли возгорания леса и травы. По словам Развозжаева, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили более 30 дронов.

Ранее в Севастополе объявили морскую опасность.

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