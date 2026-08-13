В США конфликт между двумя девятиклассниками закончился стрельбой в школьном туалете

Один подросток пострадал в результате стрельбы в школе Warner Robins High School в американском штате Джорджия. Об этом сообщает CBS News.

По информации журналистов, инцидент произошел днем 12 августа. Как рассказал шериф округа Хьюстон Мэтт Моултон, следователи полагают, что двое учеников девятого класса поссорились в одной из школьных уборных, из-за чего между ними началась драка. В ходе потасовки один из несовершеннолетних достал пистолет и открыл огонь.

«Один ученик получил ранения <...> и был доставлен в местную больницу для лечения. Первоначально управление шерифа заявило о двух пострадавших, но позже шериф <...> уточнил, что пострадал только один человек», — отмечается в материале.

Из него следует, что стрельбу устроил 14-летний юноша. После инцидента он сбежал из школы, но сотрудники правоохранительных органов задержали его в соседнем районе. При этом власти не объяснили, как подросток раздобыл огнестрельное оружие. Также остается неизвестным, обвинения по каким статьям могут предъявить нарушителю общественного порядка.

На фоне произошедшего школу Warner Robins High School временно закрыли. Ожидается, что занятия возобновятся на следующей неделе.

Ранее на гастрономическом фестивале в США произошла стрельба.