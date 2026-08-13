Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В США конфликт между двумя девятиклассниками закончился стрельбой в школьном туалете

CBS News: подросток пострадал при стрельбе в уборной школы в штате Джорджия
Shutterstock

Один подросток пострадал в результате стрельбы в школе Warner Robins High School в американском штате Джорджия. Об этом сообщает CBS News.

По информации журналистов, инцидент произошел днем 12 августа. Как рассказал шериф округа Хьюстон Мэтт Моултон, следователи полагают, что двое учеников девятого класса поссорились в одной из школьных уборных, из-за чего между ними началась драка. В ходе потасовки один из несовершеннолетних достал пистолет и открыл огонь.

«Один ученик получил ранения <...> и был доставлен в местную больницу для лечения. Первоначально управление шерифа заявило о двух пострадавших, но позже шериф <...> уточнил, что пострадал только один человек», — отмечается в материале.

Из него следует, что стрельбу устроил 14-летний юноша. После инцидента он сбежал из школы, но сотрудники правоохранительных органов задержали его в соседнем районе. При этом власти не объяснили, как подросток раздобыл огнестрельное оружие. Также остается неизвестным, обвинения по каким статьям могут предъявить нарушителю общественного порядка.

На фоне произошедшего школу Warner Robins High School временно закрыли. Ожидается, что занятия возобновятся на следующей неделе.

Ранее на гастрономическом фестивале в США произошла стрельба.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!