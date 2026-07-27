В США на фестивале произошла стрельба, есть жерты

На гастрономическом фестивале в общественном центре Seattle Center в Сиэттле (штат Вашингтон) произошла стрельба, передает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в воскресенье. В результате стрельбы пострадали пять человек, включая двухлетнего ребенка. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще двое получили ранения, несовместимые с жизнью.

До этого после церемонии вручения дипломов в старшей школе города Фэрфилд (Калифорния) неизвестный открыл огонь на автостоянке возле школы, где проходило мероприятие. В результате четыре человека получили ранения, один из них не выжил.

В апреле в американском штате Луизиана произошла массовая стрельба в торговом центре. По версии полиции, причиной стал конфликт двух групп лиц. Торговый центр закрыли, всех посетителей и персонал эвакуировали.

Ранее в США женщина застрелила ветерана армии из-за места на парковке у супермаркета.