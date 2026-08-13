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Общество

Уголовное дело возбуждено после массового отравления шаурмой в Якутске

СК: в Якутии возбудили уголовное дело после отравления десяти человек шаурмой
СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)

Следком Якутии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после массового отравления готовой едой. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи предварительно установили, что все пострадавшие покупали шаурму в период с 10 по 11 в кафе на улице Курашова Якутска, после чего люди почувствовали недомогание.

В Минздраве Якутии уточнили, что всего за медицинской помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции обратились 10 жителей города, среди них шесть детей. Восемь пострадавших госпитализировали, двое проходят амбулаторное лечение.

В ведомстве добавили, что состояние у пациентов стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В СК уточнили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также назначены все необходимые экспертизы, после которых будет принято процессуальное решение.

До этого на Ямале более 30 человек отравились готовой едой из доставки. У всех пострадавших предварительно диагностирован сальмонеллез.

Ранее в Якутии у детей в дошкольной группе выявили пищевое отравление.

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