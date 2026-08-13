Уголовное дело возбуждено после массового отравления шаурмой в Якутске

СК: в Якутии возбудили уголовное дело после отравления десяти человек шаурмой

Следком Якутии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после массового отравления готовой едой. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи предварительно установили, что все пострадавшие покупали шаурму в период с 10 по 11 в кафе на улице Курашова Якутска, после чего люди почувствовали недомогание.

В Минздраве Якутии уточнили, что всего за медицинской помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции обратились 10 жителей города, среди них шесть детей. Восемь пострадавших госпитализировали, двое проходят амбулаторное лечение.

В ведомстве добавили, что состояние у пациентов стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В СК уточнили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также назначены все необходимые экспертизы, после которых будет принято процессуальное решение.

До этого на Ямале более 30 человек отравились готовой едой из доставки. У всех пострадавших предварительно диагностирован сальмонеллез.

Ранее в Якутии у детей в дошкольной группе выявили пищевое отравление.