Россиянам объяснили, какая зарплата не влияет на пенсию

В России существует установленный государством предел ежемесячного дохода, с которого начисляются пенсионные баллы — это 248 тысяч рублей. Любая сумма, превышающая этот доход, в расчет будущей пенсии не идет, рассказала генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова агентству «Прайм».

По ее словам, ежегодно правительство устанавливает определенную планку для зачисления страховых взносов. В 2026 году она этот порог составляет 2,979 млн рублей в год или 248,25 тыс. рублей в месяц.

«Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, — 10, и они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку», — отметила эксперт.

Доходы, превышающие этот порог, в расчет пенсии не идут. Таким образом государство уравнивает в пенсионных правах топ-менеджера с доходом в миллион рублей и специалиста с зарплатой в 248 тысяч рублей. Иванова отметила, что при длительном стаже и предельном накоплении балов максимальная страховая пенсия на сегодняшний день составит около 80 тыс. рублей в месяц.

При этом специалист отмечает, что планка в 248 тысяч рублей достижима не всеми, поскольку средняя зарплата по Росстату в России находится в диапазоне 103–109 тысячи рублей. Медианная зарплата составляет примерно 70–73 тыс. рублей. На максимальную пенсию в таком случае может рассчитывать лишь узкая прослойка высокооплачиваемых кадров.

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